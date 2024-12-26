В результате удара Израиля по центру Газы поглибли пять палестинских журналистов - СМИ
09:45 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, израильские военные нанесли удар по автомобилю, обеспечивающему спутниковое вещание телеканала Quds News Network, который находился перед больницей «Аль-Авда» в лагере беженцев Нусейрат в центре анклава. Канал подтвердил, что пять журналистов погибли.
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