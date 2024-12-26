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Из-за блокировки в РФ YouTube может потерять более 20 млрд руб.

10:15 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеохостинг YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд рублей рекламных доходов. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации блогеров и агентств (АБА), опираясь на результаты собственного исследования.

«Огромное влияние на картину окажет ситуация с YouTube: на сегодняшний день на эту платформу приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга, чуть более 20 млрд рублей в год. Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе», — говорится в сообщении.

Как отмечает генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков, в 2025 году перераспределение бюджетов начнется с большей долей вероятности, но процесс не будет мгновенным. Так, бренды будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору каналов коммуникации. «Наиболее вероятно, что YouTube повторит судьбу Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ТАСС) — мы увидим постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определенном уровне. Часть аудитории останется, используя VPN, и сохранятся активные авторы, но их количество и влияние будут далеки от того уровня, что был до замедления. Рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу наиболее эффективных комбинаций каналов, таких как „ВКонтакте“ и Telegram», — сказал он в беседе с ТАСС.

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