МО КНР заявляет, что проект оборонного бюджета США угроза стабильности во всем мире
11:30 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Этот проект США раскручивает так называемую китайскую военную угрозу, оправдывает увеличение военных расходов и сохранение гегемонии, он грубо вмешивается во внутренние дела Китая и угрожает стабильности во всем мире, — заявил Чжан Сяоган. — Мы категорически недовольны этим и решительно выступаем против».
НОВОСТИ
- 10:25 26.12.2024
- В 2024 году у россиян снизился индекс тревожности
- 10:15 26.12.2024
- Из-за блокировки в РФ YouTube может потерять более 20 млрд руб.
- 09:45 26.12.2024
- В результате удара Израиля по центру Газы поглибли пять палестинских журналистов - СМИ
- 09:35 26.12.2024
- Ракетные удары ВСУ нанесли ушерб социальным объектом города Рыльска - волонтер
- 09:25 26.12.2024
- Последствия ЧП с танкерами в Черном море угрожает популяции крабов - эксперт
- 19:45 25.12.2024
- Появились данные о погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане гражданах РФ
- 19:40 25.12.2024
- Три члена экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане, выжили
- 19:30 25.12.2024
- Уточнены данные о погибших и пострадавших в крушении самолета AZAL в Казахстане
- 18:00 25.12.2024
- Рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро
- 17:43 25.12.2024
- Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты из Баку в Махачкалу и Грозный
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать