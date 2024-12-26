МО КНР заявляет, что проект оборонного бюджета США угроза стабильности во всем мире

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект оборонного бюджета США, предусматривающий рекордно большие ассигнования на военную сферу, ставит под угрозу глобальную стабильность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.



«Этот проект США раскручивает так называемую китайскую военную угрозу, оправдывает увеличение военных расходов и сохранение гегемонии, он грубо вмешивается во внутренние дела Китая и угрожает стабильности во всем мире, — заявил Чжан Сяоган. — Мы категорически недовольны этим и решительно выступаем против».



