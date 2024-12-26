Семьям погибших и пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области выделят материальную помощь

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Курской области выделит по 1,5 млн рублей семьям погибших при обстреле ВСУ города Льгова. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.



«Отдельно стоит упомянуть о материальной помощи. После обстрела Льгова, так же, как и в ситуации с трагедией в Рыльске, Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей, а раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — написал он в телеграм-канале.



