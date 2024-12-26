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В Анапу для контроля работ по ликвидации выброса мазута прибыл глава МЧС

13:35 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Министр проверит, как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива», — отметили в министерстве. Он осмотрит участки работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведет заседание правительственной комиссии.

Как сообщили в МЧС, работы по сбору и вывозу грунта, загрязненного мазутом, ведутся на 5 основных участках общей протяженностью 54 км. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.


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