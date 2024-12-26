0
0
159
НОВОСТИ

ЕС должен обсудить вопрос о приостановке процесса вступления Грузии - Бербок

14:20 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз (ЕС) должен обсудить вопрос об официальной приостановке процесса вступления Грузии в сообщество из-за политики партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Большинство людей в Грузии хотят, чтобы их страна продолжила идти по европейскому пути», — заявила Бербок журналистам. «Своим антиевропейским поворотом „Грузинская мечта“ намеренно заморозила процесс вступления Грузии в ЕС и тем самым фактически приостановила его. В ЕС теперь следует также обсудить официальную приостановку процесса вступления Грузии из-за все более авторитарной политики „Грузинской мечты“, — утверждала министр.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 26.12.2024
Проект приказа об идентификации средств связи не затрагивает вопросы использования VPN - Роскомнадзор
0
20
14:30 26.12.2024
Будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом - глава МЧС
0
160
13:35 26.12.2024
В Анапу для контроля работ по ликвидации выброса мазута прибыл глава МЧС
0
235
13:25 26.12.2024
Демократы ждут ухода Байдена с поста - СМИ
0
290
12:10 26.12.2024
К ликвидации последствий ЧП привлекли все города и районы Кубани
0
382
11:50 26.12.2024
Семьям погибших и пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области выделят материальную помощь
0
345
11:30 26.12.2024
МО КНР заявляет, что проект оборонного бюджета США угроза стабильности во всем мире
0
389
10:25 26.12.2024
В 2024 году у россиян снизился индекс тревожности
0
439
10:15 26.12.2024
Из-за блокировки в РФ YouTube может потерять более 20 млрд руб.
0
481
09:45 26.12.2024
В результате удара Израиля по центру Газы поглибли пять палестинских журналистов - СМИ
0
502

Возврат к списку