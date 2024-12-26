ЕС должен обсудить вопрос о приостановке процесса вступления Грузии - Бербок

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз (ЕС) должен обсудить вопрос об официальной приостановке процесса вступления Грузии в сообщество из-за политики партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».



«Большинство людей в Грузии хотят, чтобы их страна продолжила идти по европейскому пути», — заявила Бербок журналистам. «Своим антиевропейским поворотом „Грузинская мечта“ намеренно заморозила процесс вступления Грузии в ЕС и тем самым фактически приостановила его. В ЕС теперь следует также обсудить официальную приостановку процесса вступления Грузии из-за все более авторитарной политики „Грузинской мечты“, — утверждала министр.





