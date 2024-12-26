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НОВОСТИ

Будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом - глава МЧС

14:30 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблема загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае может быть решена в ближайшее время, сплошного загрязнения нет, будущий пляжный сезон не под вопросом. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — сказал он.

Куренков отметил, что все работы на пляжной территории ведутся и будут продолжаться. «Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей», — пояснил он.


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