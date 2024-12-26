Будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом - глава МЧС
14:30 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — сказал он.
Куренков отметил, что все работы на пляжной территории ведутся и будут продолжаться. «Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей», — пояснил он.
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