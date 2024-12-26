Власти Перу объявили зоной экологического бедствия большую часть побережья провинции Талара из-за разлива нефти

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Перу объявили зоной экологического бедствия большую часть побережья провинции Талара из-за разлива нефти. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды страны. Разлив нефти произошел 20 декабря у нефтеперерабатывающего завода в городе Талара. По данным властей, затронуты оказались около 10 тыс. кв. м акватории. Прокуратура Перу начала расследование в отношении нефтяной компании Petroperu. Власти направили на затронутые разливом пляжи специалистов для спасения пострадавших представителей фауны. В частности, в этой зоне обитают оливковые черепахи, которые относятся к видам, находящимся в уязвимом положении.