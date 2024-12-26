В новой стратегии обороны Молдавии главной угрозой стране названа Россия

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новую стратегию обороны, в которой РФ представлена главной угрозой республике.

В документе утверждается, что одной из возможных целей России является намерение создать сухопутный военный коридор до границ Молдавии, что якобы «может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности». Стратегия была представлена депутатам министром обороны страны Анатолием Носатым.