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НОВОСТИ

В новой стратегии обороны Молдавии главной угрозой стране названа Россия

18:05 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новую стратегию обороны, в которой РФ представлена главной угрозой республике.

В документе утверждается, что одной из возможных целей России является намерение создать сухопутный военный коридор до границ Молдавии, что якобы «может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности». Стратегия была представлена депутатам министром обороны страны Анатолием Носатым.

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