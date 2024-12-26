Ограничения на работу аэропорта Калуги сняты - Росавиация

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты в 17:36 мск, сообщили в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«В аэропорту Калуги (Грабцево) с 17:36 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» — говорится в сообщении.