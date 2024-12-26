Путин: У нас пока немного систем „Орешник“. Они у нас есть, но мы не спешим их применять

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные системы «Орешник» у России есть, хотя пока и немного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем „Орешник“. Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по территории России никогда не будут оставаться без ответа, при необходимости будет использоваться более мощное оружие.

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие — мы используем такое же», — сказал глава государства журналистам. «Вот они применили пять-семь систем ATAСMS. Российская армия ответила комплексным ударом — 221 удар высокоточным дальнобойным оружием», — указал Путин», — заверил российский лидер.