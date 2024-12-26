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Azerbaijan Airlines выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

20:20 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших в случившейся накануне катастрофе близ Актау, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Каждому пострадавшему в результате крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный 25 декабря, будет выплачена компенсация в размере 20 000 манатов (около $11,7 тыс. — прим. ТАСС). Семьям каждого погибшего будет предоставлено по 40 000 манатов (более $23,5 тыс. — прим ТАСС). Кроме того, все пассажиры получат соответствующие страховые выплаты в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой», — отмечается в сообщении.

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