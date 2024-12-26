Путин считает Словакию приемлемым вариантом площадки для переговоров по Украине
20:30 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посещавший РФ с визитом премьер Словакии Роберт Фицо выразил готовность предоставить территорию своей страны как площадку для переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что Москва не против этого.
«Что касается места проведения — да, он (Фицо — прим. ТАСС) сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, — рассказал президент РФ. — Мы не против».
«Если до этого дойдет — почему нет. Потому что Словакия занимает такую, нейтральную позицию, с нашей точки зрения, — добавил Путин. — Это приемлемый для нас вариант».
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