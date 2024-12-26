0
0
1
НОВОСТИ

Путин считает Словакию приемлемым вариантом площадки для переговоров по Украине

20:30 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещавший РФ с визитом премьер Словакии Роберт Фицо выразил готовность предоставить территорию своей страны как площадку для переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что Москва не против этого.

«Что касается места проведения — да, он (Фицо — прим. ТАСС) сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, — рассказал президент РФ. — Мы не против».

«Если до этого дойдет — почему нет. Потому что Словакия занимает такую, нейтральную позицию, с нашей точки зрения, — добавил Путин. — Это приемлемый для нас вариант».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 26.12.2024
Azerbaijan Airlines выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане
0
44
20:10 26.12.2024
Путин: У нас пока немного систем „Орешник“. Они у нас есть, но мы не спешим их применять
0
74
20:00 26.12.2024
Путин отреагировал на слова Трампа о заморозке конфликта на Украине
0
110
18:30 26.12.2024
Власти Перу объявили зоной экологического бедствия большую часть побережья провинции Талара из-за разлива нефти
0
268
18:20 26.12.2024
Ограничения на работу аэропорта Калуги сняты - Росавиация
0
268
18:10 26.12.2024
По опросу число жители Западной Европы, готовых поддерживать Украину «пока Россия не отступит», значительно снизилось
0
306
18:05 26.12.2024
В новой стратегии обороны Молдавии главной угрозой стране названа Россия
0
287
17:51 26.12.2024
Сторонников оппозиционного «Движения за справедливость» трибунал в Пакистане приговорил к тюрьме
0
264
17:35 26.12.2024
В связи с разливом мазута в Черном море введен режим ЧС федерального уровня
0
316
17:12 26.12.2024
Временные ограничения на работу аэропортов Москвы сняты - Росавиация
0
359

Возврат к списку