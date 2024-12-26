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Чтобы поставлять газ в Европу через Польшу, «достаточно только кнопку включить и все» - Путин

20:40 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно. Это заявил, отвечая на вопрос ТАСС, президент РФ Владимир Путин.

«Польша закрыла маршрут через свою территорию — там же действующий маршрут, никто его [в отличие от „Северных потоков“] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши, — напомнил президент РФ. — Называется Ямал — Европа, проходит ровно через территорию Польши».

«Пожалуйста, включите завтра — мы будем поставлять», — добавил Путин.

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