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В Москве женщины чаще становятся жертвами телефонных мошенников

11:55 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщины чаще становятся жертвами телефонных мошенников в Москве, в отношении них совершено более половины дистанционных хищений за 2024 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано свыше 47 тыс. потерпевших от дистанционных хищений денежных средств (статьи 158, 159 УК РФ). Жертвами телефонных аферистов чаще становились женщины (более половины от общего количества — 25,9 тыс. преступлений), остальные преступления совершены в отношении мужчин и организаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, чаще от таких преступлений страдают пожилые люди — с начала года зарегистрировано более 10 тыс. потерпевших старше 66 лет.

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