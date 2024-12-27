В Москве женщины чаще становятся жертвами телефонных мошенников
11:55 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано свыше 47 тыс. потерпевших от дистанционных хищений денежных средств (статьи 158, 159 УК РФ). Жертвами телефонных аферистов чаще становились женщины (более половины от общего количества — 25,9 тыс. преступлений), остальные преступления совершены в отношении мужчин и организаций», — говорится в сообщении.
Кроме того, чаще от таких преступлений страдают пожилые люди — с начала года зарегистрировано более 10 тыс. потерпевших старше 66 лет.
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