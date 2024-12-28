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Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах FIDE

10:00 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен больше не будет иметь дело с Международной шахматной федерацией (FIDE) и выступать на ее турнирах. Об этом он заявил в интервью порталу Gotham Chess.

Ранее FIDE дисквалифицировала Карлсена на чемпионате мира по рапиду за нарушение дресс-кода. После 8 туров Карлсен набрал 5 очков и занимал 41-е место.

«Очевидно, что это был не самый лучший турнир для меня, в целом я играл неважно, — сказал Карлсен. — Я хорошо выспался, и у меня была приятная встреча за обедом, после чего поехал на турнир. У меня едва хватило времени сходить в комнату, переодеться, я даже не подумал о джинсах. Меня предупредили, что я должен переодеться, а затем оштрафовали. Сказал, что переоденусь завтра, я даже не осознавал всей серьезности происходящего, но они заявили, что я должен переодеться сейчас».

«Не подавал апелляцию, честно говоря, я уже слишком стар, чтобы обращать на это внимание. ... Все в порядке, они могут выдвигать свои правила, я не против. Мой ответ — отлично, тогда я ухожу», — добавил он.

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