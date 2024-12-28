В США поставлен рекорд по числу бездомных за всю историю подсчетов
09:00 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число бездомных в Соединенных Штатах возросло до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития США.
Как указывается в докладе ведомства, в январе 2024 года 771 480 человек в стране оказались бездомными на одну ночь, что на 18% больше в годовом выражении. Для сравнения в январе 2023 года число людей в США, не имеющих жилья и вынужденных жить на улице, в приютах, временных убежищах или в машине, превысило 650 тыс. человек.
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