Запрет на деятельность организации, внесенной в список террористических, может быть приостановлен - Закон
11:35 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических. Документ опубликован.
Согласно закону, запрет деятельности такой организации приостанавливается по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.
Указывается, что приостановка возможна при наличии фактических данных о том, что организация после включения ее в список террористических, прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение соответствующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.
НОВОСТИ
- 12:00 28.12.2024
- В России расширен список оснований для обработки персональной биометрии без согласия владельца
- 10:20 28.12.2024
- В России отменили возможность совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через Интернет
- 10:00 28.12.2024
- Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах FIDE
- 09:40 28.12.2024
- СВР РФ: США и Британия ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке
- 09:30 28.12.2024
- Орбитальный мусор может вскоре стать серьезной проблемой для полетов в космос - СМИ
- 09:20 28.12.2024
- Словакия может «отключить» свет Украине в ответ на отказ транзита российского газа
- 09:00 28.12.2024
- В США поставлен рекорд по числу бездомных за всю историю подсчетов
- 21:00 27.12.2024
- Германия не готова к защите от «Орешника» - Bild
- 19:35 27.12.2024
- Госдеп США объявил о введений санкций против основателя «Грузинской мечты» Иванишвили
- 17:35 27.12.2024
- В этом году Китай ввел в строй 2,3 тыс км высокоскоростных железных дорог
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать