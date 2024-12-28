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НОВОСТИ

Запрет на деятельность организации, внесенной в список террористических, может быть приостановлен - Закон

11:35 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических. Документ опубликован.

Согласно закону, запрет деятельности такой организации приостанавливается по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.

Указывается, что приостановка возможна при наличии фактических данных о том, что организация после включения ее в список террористических, прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение соответствующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

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