В России расширен список оснований для обработки персональной биометрии без согласия владельца

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий на уголовно-процессуальную сферу возможность обработки биометрических персональных данных без согласия их владельцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, без согласия человека его биометрические данные могли обрабатываться в случаях, предусмотренных законодательством о госслужбе, об обороне, безопасности, оперативно-разыскной деятельности, противодействии терроризму и коррупции, а также в связи с исполнением договоров о реадмиссии, осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, проведением обязательной государственной дактилоскопии и геномной регистрации и в ряде других ситуаций. Утвержденными поправками этот перечень дополнен случаями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.