У Путина нет планов на какие-либо контакты по украинскому вопросу в первые дни января - Песков

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует провести какие-либо контакты по урегулированию украинского кризиса в первые дни января. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, идет ли подготовка к новому телефонному разговору с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и планируются ли во время новогодних праздников какие-либо контакты по украинскому урегулированию.

«Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего [января]», — сказал представитель Кремля.