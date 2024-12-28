Угроза утечки мазута из затонувших в Черном море танкеров еще сохраняется - МЧС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о сохраняющейся угрозе утечки мазута в акватории Черного моря.

«По-прежнему сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута в акватории Черного моря из затонувших танкеров и его выброса на берег», — сказал Куренков на заседании правительственной комиссии.