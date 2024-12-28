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НОВОСТИ

Угроза утечки мазута из затонувших в Черном море танкеров еще сохраняется - МЧС

13:20 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о сохраняющейся угрозе утечки мазута в акватории Черного моря.

«По-прежнему сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута в акватории Черного моря из затонувших танкеров и его выброса на берег», — сказал Куренков на заседании правительственной комиссии.

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