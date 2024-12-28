Жителей Приднестровья предупредили об ограничениях поставок газа с 28 декабря
14:00 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила своих потребителей о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря.
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики», — информирует компания на своем сайте. Там уточняется, что с сегодняшнего дня могут быть отключены юридические лица, а с 1 января — физические лица. Исключения составят только многоквартирные дома, куда газ будет поставляться только для приготовления пищи.
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