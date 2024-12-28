Минцифры: Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются
15:30 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оказание услуг связи с использованием IP-телефонии не запрещается, они будут продолжать предоставляться. При этом изменения не затронут простых граждан, использующих голосовую связь в мессенджерах. Об этом сообщает Минцифры РФ.
«Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию», — рассказали в министерстве.
НОВОСТИ
- 16:30 28.12.2024
- Глава Южной Осетии объяснил, почему не приходится надеяться на нормализацию отношений Цхинвала с Тбилиси
- 15:50 28.12.2024
- Владимир Путин принёс извинения Ильхаму Алиеву за инцидентом с лайнером AZAL в воздушном пространстве РФ
- 14:00 28.12.2024
- Жителей Приднестровья предупредили об ограничениях поставок газа с 28 декабря
- 13:20 28.12.2024
- Угроза утечки мазута из затонувших в Черном море танкеров еще сохраняется - МЧС
- 12:50 28.12.2024
- У Путина нет планов на какие-либо контакты по украинскому вопросу в первые дни января - Песков
- 12:00 28.12.2024
- В России расширен список оснований для обработки персональной биометрии без согласия владельца
- 11:35 28.12.2024
- Запрет на деятельность организации, внесенной в список террористических, может быть приостановлен - Закон
- 10:20 28.12.2024
- В России отменили возможность совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через Интернет
- 10:00 28.12.2024
- Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах FIDE
- 09:40 28.12.2024
- СВР РФ: США и Британия ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать