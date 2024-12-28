Минцифры: Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оказание услуг связи с использованием IP-телефонии не запрещается, они будут продолжать предоставляться. При этом изменения не затронут простых граждан, использующих голосовую связь в мессенджерах. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию», — рассказали в министерстве.