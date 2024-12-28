Глава Южной Осетии объяснил, почему не приходится надеяться на нормализацию отношений Цхинвала с Тбилиси

16:30 Источник: Интерфакс

Нормализация отношений между Цхинвалом и Тбилиси невозможна без признания Грузией права Южной Осетии на самоопределение, поэтому рассчитывать на это в ближайшем будущем не приходится, заявил президент республики Алан Гаглоев на итоговой пресс-конференции в субботу.

"И нынешняя грузинская власть, и оппозиция продолжают цепляться за мифическую "территориальную целостность", не признавая права Южной Осетии не только на самоопределение, но и даже просто на существование", - сказал он.

"В этих условиях ни на какую нормализацию в ближайшем будущем отношений Цхинвала с Тбилиси рассчитывать, естественно, не приходится - вне зависимости от того, как закончится политический кризис в Грузии", - подчеркнул Гаглоев.