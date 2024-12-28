Опрос показал, сколько россиян посмотрели "Итоги года с Владимиром Путиным" целиком

19:15 Источник: Интерфакс

Телевизионную программу "Итоги года с Владимиром Путиным", состоявшуюся 19 декабря, смотрели 57% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в субботу на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что целиком телепрограмму посмотрел каждый шестой (16%), еще 41% респондентов смотрели ее фрагментарно.

Опрос проводился 20-22 декабря 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.