Опрос показал, сколько россиян посмотрели "Итоги года с Владимиром Путиным" целиком
19:15 28.12.2024 Источник: Интерфакс
Телевизионную программу "Итоги года с Владимиром Путиным", состоявшуюся 19 декабря, смотрели 57% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в субботу на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что целиком телепрограмму посмотрел каждый шестой (16%), еще 41% респондентов смотрели ее фрагментарно.
Опрос проводился 20-22 декабря 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.
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