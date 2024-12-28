Украина «пожаловалась» энергокомиссару ЕС на Словакию

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины обратились к энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) в связи с возможным прекращением поставок электроэнергии из Словакии. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций, — приводятся слова Галущенко в телеграм-канале министерства. — По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу».