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В течение суток ВСУ нанесли удары по 21 населенному пункту Белгородской области

10:45 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли удары по 21 населенному пункту Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселкам Горьковский и Совхозный, селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — написал он, уточнив, что грузовой автомобиль в результате атаки поврежден.



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