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В Южной Корее число погибших в авиакатастрофе выросло до 120 - агентство

10:55 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 120. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось о 96 погибших. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа. Власти Республики Корея склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух выживших.

По предварительной версии, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего возникло возгорание.


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