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Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене, признался в отправке Киеву фото нефтебаз

11:50 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин, задержанный за государственную измену, признался в отправке военной разведке Украины фото нефтебаз в Подмосковье. Это следует из видео, распространенного ФСБ России.

«В мае этого года получил задание от украинской военной разведки на собирание информации о нефтебазах, находящихся на территории Московской области. 30 июня этого года я собрал и передал информацию украинской военной разведке о нефтебазах для использования против безопасности РФ. Тем самым совершил государственную измену», — сказал мужчина.

Согласно видео, Хамовнический суд Москвы заключил задержанного под стражу.

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