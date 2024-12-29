Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене, признался в отправке Киеву фото нефтебаз

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин, задержанный за государственную измену, признался в отправке военной разведке Украины фото нефтебаз в Подмосковье. Это следует из видео, распространенного ФСБ России.



«В мае этого года получил задание от украинской военной разведки на собирание информации о нефтебазах, находящихся на территории Московской области. 30 июня этого года я собрал и передал информацию украинской военной разведке о нефтебазах для использования против безопасности РФ. Тем самым совершил государственную измену», — сказал мужчина.



Согласно видео, Хамовнический суд Москвы заключил задержанного под стражу.



