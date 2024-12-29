В Южной Кореи объявлен недельный траур из-за авиакатастрофы

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок объявил недельный траур в связи с авиакатастрофой в аэропорту Муан, в которой погибли по меньшей мере 177 человек. Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов, которое возглавляет Чхве Сан Мок.



«Правительство с сегодняшнего дня на семь дней объявляет национальный траур», — говорится в заявлении Чхве Сан Мока, которое распространило ведомство. Отмечается, что правительство решило организовать алтари во всех 17 регионах, включая провинции и города прямого подчинения, чтобы жители могли выразить соболезнования в связи со смертью сограждан и почтить их память. Траур продлится до полуночи 5 января.



По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.





