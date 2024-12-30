На 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер
09:00 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он рассказал, что его отец умер в своем доме в штате Джорджия. О смерти Картера также сообщает местная газета The Atlanta Journal-Constitution. Как пишет издание, Картер смог «изменить представление о жизни президентов после завершения полномочий». Он покинул Белый дом после всего одного срока на посту главы государства, за который смог добиться существенных внешнеполитических успехов, указывает издание.
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