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НОВОСТИ

На 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер

09:00 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джимми Картер, занимавший пост американского президента с 1977 по 1981 год, скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сына бывшего главы государства Джеймса Картера.

Он рассказал, что его отец умер в своем доме в штате Джорджия. О смерти Картера также сообщает местная газета The Atlanta Journal-Constitution. Как пишет издание, Картер смог «изменить представление о жизни президентов после завершения полномочий». Он покинул Белый дом после всего одного срока на посту главы государства, за который смог добиться существенных внешнеполитических успехов, указывает издание.

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