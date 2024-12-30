Илон Маск «определил» будущую форму государственного правления на Марсе
09:20 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск предложить установить на Марсе прямую демократию.
«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — написал он в воскресенье на своей странице в социальной сети X. Таким образом миллиардер отреагировал на пост одного из пользователей этой платформы, поинтересовавшегося, как будет управляться Марс после того, как «мы его колонизируем».
Маск добавил, что примерно через два года к Марсу в непилотируемом режиме планируется отправить космические корабли Starship, а «пилотируемые корабли могут отправиться туда примерно через четыре года». «Это вполне возможно», — считает предприниматель.
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