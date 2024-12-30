Около четырех лет у китайских строителей ушло на прокладку самого длинного в мире тоннеля для ВСМ

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские инженеры соорудили самый протяженный в мире туннель на высокоскоростной трассе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как сообщило Центральное телевидение Китая, его длина составляет 22,13 км.

Сооружение проходит сквозь горы Тянь-Шань, разделяющие Синьцзян-Уйгурский автономный район на северную и южную части. Туннель стал важной частью высокоскоростной трассы, соединяющей город Урумчи и уезд Юйли. Преодолеть горный участок теперь можно всего за 20 минут.

Туннель построили за 52 месяца.