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НОВОСТИ

Около четырех лет у китайских строителей ушло на прокладку самого длинного в мире тоннеля для ВСМ

09:50 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские инженеры соорудили самый протяженный в мире туннель на высокоскоростной трассе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как сообщило Центральное телевидение Китая, его длина составляет 22,13 км.

Сооружение проходит сквозь горы Тянь-Шань, разделяющие Синьцзян-Уйгурский автономный район на северную и южную части. Туннель стал важной частью высокоскоростной трассы, соединяющей город Урумчи и уезд Юйли. Преодолеть горный участок теперь можно всего за 20 минут.

Туннель построили за 52 месяца.

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