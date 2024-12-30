Израильская а/к ElAl не будет летать в Москву, по крайней мере, до конца марта

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Израильская авиакомпания El Al приняла решение приостановить полеты по маршруту Тель-Авив — Москва (аэропорт Домодедово) — Тель-Авив до конца марта 2025 года. Об этом сообщает портал Ynet.

«Решение принято после проведения всесторонней оценки ситуации», — цитирует портал заявление представителя авиакомпании.