Израильская а/к ElAl не будет летать в Москву, по крайней мере, до конца марта
12:00 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Израильская авиакомпания El Al приняла решение приостановить полеты по маршруту Тель-Авив — Москва (аэропорт Домодедово) — Тель-Авив до конца марта 2025 года. Об этом сообщает портал Ynet.
«Решение принято после проведения всесторонней оценки ситуации», — цитирует портал заявление представителя авиакомпании.
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