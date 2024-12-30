0
0
185
НОВОСТИ

Поздравления президента РФ с Новым годом и Рождеством из числа лидеров европейских стран направлены только Орбану и Вучичу

12:20 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин из числа лидеров стран ЕС поздравил с Новым годом и Рождеством только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также поздравление от российского лидера традиционно получил глава еще одной европейской страны, не входящей в Евросоюз, — президент Сербии Александар Вучич.

Что касается стран НАТО, то, помимо лидера Венгрии, поздравление от Путина получил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также Путин поздравил Папу Римского Франциска и ряд бывших иностранных лидеров, в том числе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Поздравления президента РФ направлены лидерам стран БРИКС, в том числе Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, руководителям многих других стран Глобального Юга и Востока. Среди адресатов поздравлений традиционно и лидеры большинства стран СНГ и Южной Осетии. Как и в два предыдущих года, в списке почти нет никого из западных лидеров, послания адресованы только президенту Сербии и премьер-министру Венгрии, а из числа лидеров стран НАТО поздравление получил также президент Турции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 30.12.2024
Израильская а/к ElAl не будет летать в Москву, по крайней мере, до конца марта
0
209
10:55 30.12.2024
Глава МВД Германии заявила, что страна все еще нуждается в контроле на границах
0
297
09:50 30.12.2024
Около четырех лет у китайских строителей ушло на прокладку самого длинного в мире тоннеля для ВСМ
0
451
09:35 30.12.2024
В понедельник, 30 декабря, температура воздуха в столице будет колебаться у нулевой отметки - синоптики
0
372
09:20 30.12.2024
Илон Маск «определил» будущую форму государственного правления на Марсе
0
444
09:00 30.12.2024
На 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер
0
406
20:25 29.12.2024
В Амстердаме сотни человек вышли на демонстрации за мир и свободу
0
1432
18:20 29.12.2024
Дания, Литва и Франция выделили 150 млн евро для украинской военной промышленности
0
1452
17:15 29.12.2024
В 2025 году Казанский Кремль станет центром масштабных культурных мероприятий
0
1336
16:10 29.12.2024
В топ-5 самых знаковых личностей во Франции вошли Барделла и Ле Пен - опрос
0
1529

Возврат к списку