Поздравления президента РФ с Новым годом и Рождеством из числа лидеров европейских стран направлены только Орбану и Вучичу
12:20 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин из числа лидеров стран ЕС поздравил с Новым годом и Рождеством только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Также поздравление от российского лидера традиционно получил глава еще одной европейской страны, не входящей в Евросоюз, — президент Сербии Александар Вучич.
Что касается стран НАТО, то, помимо лидера Венгрии, поздравление от Путина получил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также Путин поздравил Папу Римского Франциска и ряд бывших иностранных лидеров, в том числе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Поздравления президента РФ направлены лидерам стран БРИКС, в том числе Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, руководителям многих других стран Глобального Юга и Востока. Среди адресатов поздравлений традиционно и лидеры большинства стран СНГ и Южной Осетии. Как и в два предыдущих года, в списке почти нет никого из западных лидеров, послания адресованы только президенту Сербии и премьер-министру Венгрии, а из числа лидеров стран НАТО поздравление получил также президент Турции.
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