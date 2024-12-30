В Европе появились влиятельные сторонники мирных переговоров по Украине – Министр по делам ЕС Венгрии
15:53 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уходящий 2024 год принес перемены в европейскую политику по отношению к Украине, в регионе появились влиятельные сторонники мирного урегулирования украинского конфликта, сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet.
Отвечая на вопрос, какие изменения наметились в политике ЕС, он заявил, что «прошедший год был годом перемен как в европейской, так и в мировой политике». «Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — сказал министр.
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