0
0
0
НОВОСТИ

В Европе появились влиятельные сторонники мирных переговоров по Украине – Министр по делам ЕС Венгрии

15:53 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий 2024 год принес перемены в европейскую политику по отношению к Украине, в регионе появились влиятельные сторонники мирного урегулирования украинского конфликта, сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet.

Отвечая на вопрос, какие изменения наметились в политике ЕС, он заявил, что «прошедший год был годом перемен как в европейской, так и в мировой политике». «Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:25 30.12.2024
Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 1200 автомобилей
0
306
13:20 30.12.2024
Роберта Фицо Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками - Песков
0
265
12:20 30.12.2024
Поздравления президента РФ с Новым годом и Рождеством из числа лидеров европейских стран направлены только Орбану и Вучичу
0
458
12:00 30.12.2024
Израильская а/к ElAl не будет летать в Москву, по крайней мере, до конца марта
0
480
10:55 30.12.2024
Глава МВД Германии заявила, что страна все еще нуждается в контроле на границах
0
535
09:50 30.12.2024
Около четырех лет у китайских строителей ушло на прокладку самого длинного в мире тоннеля для ВСМ
0
723
09:35 30.12.2024
В понедельник, 30 декабря, температура воздуха в столице будет колебаться у нулевой отметки - синоптики
0
579
09:20 30.12.2024
Илон Маск «определил» будущую форму государственного правления на Марсе
0
696
09:00 30.12.2024
На 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер
0
608
20:25 29.12.2024
В Амстердаме сотни человек вышли на демонстрации за мир и свободу
0
1621

Возврат к списку