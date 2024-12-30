0
0
194
НОВОСТИ

Потерю транзита газа из РФ Украина решила покрыть повышением стоимости прокачки для внутренних потребителей в 4 раза

16:30 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить в 4 раза тариф на транспортировку газа с 1 января 2025 года. Об этом сообщило издание «Страна».

Стоимость прокачки для внутренних потребителей повышается со 160 гривен ($3,8) до 660 гривен ($15,69) за 1 тыс. куб. м, регулятор объяснил это необходимостью компенсировать выпадающие доходы от транзита газа из РФ по истекающему 31 декабря контракту с «Газпромом».

«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ, — сообщил на заседании регулятора гендиректор „Оператора ГТС Украины“ Дмитрий Липпа. — То есть 15% остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:53 30.12.2024
В Европе появились влиятельные сторонники мирных переговоров по Украине – Министр по делам ЕС Венгрии
0
280
14:25 30.12.2024
Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 1200 автомобилей
0
431
13:20 30.12.2024
Роберта Фицо Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками - Песков
0
377
12:20 30.12.2024
Поздравления президента РФ с Новым годом и Рождеством из числа лидеров европейских стран направлены только Орбану и Вучичу
0
545
12:00 30.12.2024
Израильская а/к ElAl не будет летать в Москву, по крайней мере, до конца марта
0
574
10:55 30.12.2024
Глава МВД Германии заявила, что страна все еще нуждается в контроле на границах
0
626
09:50 30.12.2024
Около четырех лет у китайских строителей ушло на прокладку самого длинного в мире тоннеля для ВСМ
0
810
09:35 30.12.2024
В понедельник, 30 декабря, температура воздуха в столице будет колебаться у нулевой отметки - синоптики
0
661
09:20 30.12.2024
Илон Маск «определил» будущую форму государственного правления на Марсе
0
783
09:00 30.12.2024
На 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер
0
688

Возврат к списку