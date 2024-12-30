Потерю транзита газа из РФ Украина решила покрыть повышением стоимости прокачки для внутренних потребителей в 4 раза

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить в 4 раза тариф на транспортировку газа с 1 января 2025 года. Об этом сообщило издание «Страна».

Стоимость прокачки для внутренних потребителей повышается со 160 гривен ($3,8) до 660 гривен ($15,69) за 1 тыс. куб. м, регулятор объяснил это необходимостью компенсировать выпадающие доходы от транзита газа из РФ по истекающему 31 декабря контракту с «Газпромом».

«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ, — сообщил на заседании регулятора гендиректор „Оператора ГТС Украины“ Дмитрий Липпа. — То есть 15% остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях».