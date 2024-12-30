Россия и Украина произвели обмен пленными, по 150 человек с каждой стороны – МО РФ
17:50 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
150 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщили в российском военном ведомстве.
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