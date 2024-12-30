Минфин Украины назвал сумму внешних поступлений в 2024 году

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин Украины привлек $41,7 млрд внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Грантовые средства составили около 30% общего объема финансирования. В то же время все ссуды Украина получала на льготных условиях.

«$41,7 млрд <…>. В 2024 году это позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.