Минфин Украины назвал сумму внешних поступлений в 2024 году
21:00 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин Украины привлек $41,7 млрд внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
Грантовые средства составили около 30% общего объема финансирования. В то же время все ссуды Украина получала на льготных условиях.
«$41,7 млрд <…>. В 2024 году это позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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