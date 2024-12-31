0
0
1
НОВОСТИ

Президент РФ поручил утвердить нацпроект по развитию космической отрасли

13:05 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роскосмосом утвердить нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Перечь поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию опубликован на сайте Кремля

Отмечается, что нацпроект должен комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической отрасли. Срок разработки — к 1 мая 2025 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 31.12.2024
Уходящий 2024 год стал рекордно теплым в Москве за всю историю наблюдений
0
184
10:00 31.12.2024
В ночь на 31 декабря силами ПВО РФ уничтожено 68 украинских дронов над восьмью регионами
0
359
09:30 31.12.2024
В Китае создана мобильная 5G-станция для управления тысячами боевых роботов
0
393
09:00 31.12.2024
Суд выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля
0
346
21:00 30.12.2024
Минфин Украины назвал сумму внешних поступлений в 2024 году
0
1413
19:47 30.12.2024
Если не будет новых выбросов мазута, основные работы по очистке берега черноморского берега будет вскоре завершен - оперштаб
0
1194
17:50 30.12.2024
Россия и Украина произвели обмен пленными, по 150 человек с каждой стороны – МО РФ
0
1352
16:30 30.12.2024
Потерю транзита газа из РФ Украина решила покрыть повышением стоимости прокачки для внутренних потребителей в 4 раза
0
1656
15:53 30.12.2024
В Европе появились влиятельные сторонники мирных переговоров по Украине – Министр по делам ЕС Венгрии
0
1636
14:25 30.12.2024
Перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 1200 автомобилей
0
1563

Возврат к списку