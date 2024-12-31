Президент РФ поручил утвердить нацпроект по развитию космической отрасли

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роскосмосом утвердить нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Перечь поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию опубликован на сайте Кремля

Отмечается, что нацпроект должен комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической отрасли. Срок разработки — к 1 мая 2025 года.