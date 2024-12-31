Правительство РФ повышает ввозные пошлины на продукцию из недружественных стран
15:15 31.12.2024 Источник: Интерфакс
Правительство РФ расширило перечень товаров, поставляемых из недружественных стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами. Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, соответствующее постановление утверждено кабмином.
Повышенные пошлины вводятся на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%.
Повышается пошлина на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), а также жареный и растворимый кофе (с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно).
Ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.
Кроме того, в соответствии с постановлением, расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, сообщило Минэкономразвития.
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