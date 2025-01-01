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В Нидерландах в новогоднюю ночь полиция задержала 200 человек

17:45 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новогодняя ночь в Нидерландах была омрачена серией инцидентов, в том числе поджогами, вандализмом, насилием и несчастными случаями с фейерверками. В общей сложности было задержано не менее 200 человек, говорится в заявлении голландской полиции.

«То, что должно было стать праздничным вечером, во многих местах вновь превратилось в ночь, полную разрушений и насилия, — отметила начальник полиции Дженни Кнол. — Полицейские и другие сотрудники служб быстрого реагирования, которые стремились обеспечить безопасное празднование, подвергались атакам. Неприятно, что новогодняя ночь в нашей стране сопровождается таким количеством инцидентов, порой очень серьезных».

В частности, силы спецназа были задействованы в Амстердаме, Бреде, Гааге, Гронингене, Зандаме, Роттердаме и Харлеме. В Кулемборге полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков. Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме были вынуждены произвести предупредительные выстрелы, когда была совершена попытка нападения на них.

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