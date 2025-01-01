В Нидерландах в новогоднюю ночь полиция задержала 200 человек
17:45 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«То, что должно было стать праздничным вечером, во многих местах вновь превратилось в ночь, полную разрушений и насилия, — отметила начальник полиции Дженни Кнол. — Полицейские и другие сотрудники служб быстрого реагирования, которые стремились обеспечить безопасное празднование, подвергались атакам. Неприятно, что новогодняя ночь в нашей стране сопровождается таким количеством инцидентов, порой очень серьезных».
В частности, силы спецназа были задействованы в Амстердаме, Бреде, Гааге, Гронингене, Зандаме, Роттердаме и Харлеме. В Кулемборге полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков. Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме были вынуждены произвести предупредительные выстрелы, когда была совершена попытка нападения на них.
НОВОСТИ
- 18:30 01.01.2025
- Число нелегальных мигрантов в Британии в 2024 году выросло на 25%
- 18:20 01.01.2025
- Румыния станет поставщиком электроэнергии в Молдавию
- 17:35 01.01.2025
- Для иностранных абитуриентов введут единый экзамен по русскому
- 16:30 01.01.2025
- В Анапе спасены около 1,9 тыс. пострадавших от мазута птиц
- 15:20 01.01.2025
- Сотрудники ТЦК отправили в украинскую армию мужчину с аутизмом - военнопленный ВСУ
- 15:10 01.01.2025
- В Москве на сутки обявлен желтый уровень погодной опасности
- 14:35 01.01.2025
- В РФ празднование Нового года прошло без серьезных происшествий - МВД РФ
- 13:30 01.01.2025
- За стуик в зоне СВО потери ВСУ составили до 1 050 военных
- 13:20 01.01.2025
- С побережья Кубани собрано свыше 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта
- 12:30 01.01.2025
- В Стамбуле проходит многотысячная акция солидарности с Палестиной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать