БПЛА упал рядом с офисом Зеленского из-за проблем с ПВО - депутат Верховной рады

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание, расположенное неподалеку от офиса Владимира Зеленского в Киеве, из-за отсутствия эшелонированной системы противовоздушной обороны на Украине. С таким утверждением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, опубликовав фото поврежденного объекта в телеграм-канале.



«Шахеды» обошли ПВО и почти попали в офис президента Украины. Это следствие системных, запущенных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили, не говоря уже о других городах. Доходит до абсурдных ситуаций по Украине, когда те же «пэтриоты» (системы ПВО Patriot — прим. ТАСС) ставят в противоположную сторону. До сих пор. Не перемещают. До сих пор», — написала она.





