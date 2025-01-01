БПЛА упал рядом с офисом Зеленского из-за проблем с ПВО - депутат Верховной рады
20:30 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Шахеды» обошли ПВО и почти попали в офис президента Украины. Это следствие системных, запущенных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили, не говоря уже о других городах. Доходит до абсурдных ситуаций по Украине, когда те же «пэтриоты» (системы ПВО Patriot — прим. ТАСС) ставят в противоположную сторону. До сих пор. Не перемещают. До сих пор», — написала она.
НОВОСТИ
- 20:20 01.01.2025
- После остановки украинского транзита Европа потеряет до 30% импорта газа из РФ
- 20:10 01.01.2025
- Нетаньяху планирует приехать на инаугурацию Дональда Трампа
- 19:10 01.01.2025
- Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
- 18:30 01.01.2025
- Число нелегальных мигрантов в Британии в 2024 году выросло на 25%
- 18:20 01.01.2025
- Румыния станет поставщиком электроэнергии в Молдавию
- 17:45 01.01.2025
- В Нидерландах в новогоднюю ночь полиция задержала 200 человек
- 17:35 01.01.2025
- Для иностранных абитуриентов введут единый экзамен по русскому
- 16:30 01.01.2025
- В Анапе спасены около 1,9 тыс. пострадавших от мазута птиц
- 15:20 01.01.2025
- Сотрудники ТЦК отправили в украинскую армию мужчину с аутизмом - военнопленный ВСУ
- 15:10 01.01.2025
- В Москве на сутки обявлен желтый уровень погодной опасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать