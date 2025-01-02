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Цена на газ в Европе держится на максимуме с 15 ноября 2023 года

10:33 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе первых биржевых торгов после прекращения транзита российского газа через Украину умеренно растет на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $543,4 за 1 тыс. куб. м, или 50,705 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

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