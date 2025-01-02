Более 20 оборонных компаний США попали под ограничения поставок со стороны Китая
12:35 02.01.2025 Источник: Интерфакс
Минторг КНР в четверг объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США, передает South China Morning Post.
"С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти предприняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулирования экспорта товаров двойного назначения", - цитирует издание выдержки из заявления ведомства.
В Минторге уточнили, что на этот шаг власти пошли, в том числе в рамках соблюдения контроля за нераспространением ядерного оружия.
Среди фирм, попавших под торговые ограничения, есть General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.
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