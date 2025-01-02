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НОВОСТИ

Из-за энергокризиса встали все промышленные предприятия Приднестровья, кроме пищевых - министр

17:15 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленные предприятия в Приднестровье приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Об этом сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в интервью информационному агентству «Новости Приднестровья».

«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, которые занимаются производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса», — сказал Оболоник.

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