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Байден рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios

09:25 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в декабре прошлого года обсуждал возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно их данным, соответствующее предложение выдвинул на встрече в декабре прошлого года помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его задумке, американский удар по ядерным объектам Ирана был бы возможен в случае, если бы Тегеран «приблизился к [получению] ядерного оружия в период до 20 января», когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает Axios, Байден не одобрил удар на этой встрече и не сделал этого до сих пор.

Источники портала подчеркивают, что обсуждение возможности нанесения удара «не было вызвано появлением новых данных разведки и не предполагало вынесения Байденом вердикта». Один из источников Axios подчеркнул, что «на настоящий момент подобные дискуссии в Белом доме не ведутся».


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