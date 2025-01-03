В зоне СВО за неделю взяты в плен 46 украинских военных - МО РФ
12:40 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих», — сообщили там.
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