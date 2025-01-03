В зоне СВО за неделю взяты в плен 46 украинских военных - МО РФ

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в течение недели взяли в плен 46 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих», — сообщили там.





