0
0
136
НОВОСТИ

В зоне СВО за неделю взяты в плен 46 украинских военных - МО РФ

12:40 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в течение недели взяли в плен 46 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих», — сообщили там.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 03.01.2025
Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой
0
6
12:20 03.01.2025
В этом году на госуслугах появится бесплатная юрпомощь - Минюст
0
153
11:25 03.01.2025
Из Москвы за год выдворили 18 тысяч мигрантов - ГУ ФССП
0
268
10:25 03.01.2025
После снижения возраста мобилизации на Украине в ЕС готовятся к волнам беженцев
0
370
09:25 03.01.2025
Байден рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios
0
417
09:20 03.01.2025
Энергокризис в ЕС усугубилтся из-за остановки транзита газа через Украину - депутат Бундестага
0
443
20:10 02.01.2025
Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу – аналитика Bruegel
0
1230
19:05 02.01.2025
Молдавия готовит запрет на полеты в страну авиакомпаний более чем из 20 стран, включая РФ
0
1639
17:15 02.01.2025
Из-за энергокризиса встали все промышленные предприятия Приднестровья, кроме пищевых - министр
0
1509
15:15 02.01.2025
Мэр Кишинева: Из-за немощности правительства людям придется больше платить за электроэнергию
0
1471

Возврат к списку