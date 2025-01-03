Токаев прокоментировал слухи о досрочных выборах президента Казахстана
13:50 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В интервью, опубликованном в газете «Ана тили» («Родной язык»), Токаев прокомментировал утверждения в социальных сетях, согласно которым он планирует стать административным главой ООН в 2026 году, в связи с чем в Казахстане будут проведены досрочные президентские выборы.
«Мне почти три года довелось возглавлять женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», — отметил Токаев, таким образом опровергнув слухи о возможности досрочных выборов президента Казахстана.
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