В ФРГ почти на 70% выром импорт урана из РФ
17:50 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уран был доставлен на завод по производству ядерного топлива фирмы Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония). ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome.
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