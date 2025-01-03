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В ФРГ почти на 70% выром импорт урана из РФ

17:50 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт российского урана в ФРГ вырос в 2024 году по сравнению с годом ранее почти на 70%, всего было ввезено не менее 68,6 тонны. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Уран был доставлен на завод по производству ядерного топлива фирмы Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония). ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome.


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